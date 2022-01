2022 en Amérique latine : une année très (géo)politique

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme #Amérique #latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”.Aujourd'hui, Christophe Ventura présente les défis de 2022 pour l’Amérique Latine. De la Barbade au Brésil, nombreux sont les pays qui connaitront des élections à l’impact certain sur les grands enjeux de la région : Covid-19, radicalisation des acteurs politiques et sociaux, relation avec la Chine et les Etats-Unis, etc. Une année qui sera donc très (géo)politique.➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques de l’Amérique latine » sur la chaîne Youtube de l'IRIS.📄 Les notes du programme Amérique latine/Caraïbe de l'IRIS.

