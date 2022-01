Russie / États-Unis : l’Europe n’est pas à la table des négociations, elle est au menu

Par Pascal Boniface

Après plusieurs semaines de tension aux frontières de l'Ukraine qui ont fait craindre aux Occidentaux une invasion d'une partie du territoire ukrainien, la Russie ayant massé plus de 100 000 soldats à la frontières, Moscou et Washington se sont accordés sur une nouvelle rencontre bilatérale à Genève ces 9 et 10 janvier. Au menu, la question de l'Ukraine évidemment mais également celle plus largement de la sécurité en Europe et de la présence des troupes de l'OTAN à proximité du territoire russe. L'Europe est donc au menu, mais elle est absente de la table des négociations. Un revers pour la diplomatie européenne, et plus particulièrement pour les diplomaties française et allemande, qui avaient souhaité en juin la tenue d'une telle rencontre entre Européens et Russes, et qui avaient, au travers du format "Normandie", chaperonné les négociations des accords de Minsk sur l'Ukraine. Moscou et Washington discute donc, en bilatérale, des questions de sécurité en Europe, un retour à la situation qui prévalait du temps de la guerre froide...L'analyse de Pascal Boniface.