Expliquez-moi… La Libye

Des élections présidentielles se tiendront ce vendredi 24 décembre 2021 en Libye. La tenue de ces élections est le fruit d'un accord de cessez-le-feu et de négociations à l'automne 2020 et de négociations depuis. Ces élections pourraient permettre à la Libye de retrouver une certaine stabilité sous réserve que les acteurs internationaux présents en Libye s'en retire, et ainsi de mettre fin à 10 années de conflit en territoire libyen. Un conflit qui a déchiré et détruit le pays tout en déstabilisant l'ensemble de la région. L'occasion de revenir en cartes, photos et infographies sur l'histoire de la Libye et les origines du conflit.

