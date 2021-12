JO de Pékin : boycott sportif et boycott diplomatique

Les Etats-Unis, suivis rapidement de l'Australie et du Royaume-Uni, ont annoncé qu'ils boycotteraient les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin en février 2022. C'est d'une certaine manière l'alliance AUKUS qui réapparait pour endiguer la Chine, mais cette fois-ci sur le terrain sportif. Une façon de s'opposer au régime chinois sur la question des droits de l'homme mais également d'empêcher un triomphe politique pour Pékin. Il ne faut pas cependant oublier qu'il s'agit uniquement d'un boycott diplomatique, ce qui signifie qu'aucun représentant de ces pays ne se rendra à l'ouverture des Jeux, et non d'un boycott sportif qui aurait impliqué que les sportifs nationaux ne participent pas à la compétition.Les explications de Pascal Boniface.

