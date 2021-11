Aujourd'hui, Christophe Ventura analyse les grands enjeux politiques et échéances électorales en cours et à venir en Amérique latine, à l'occasion de la parution de sa note "Retour sur le VIe sommet de la Celac : vers une relance de la vie régionale en Amérique latine ?" réalisée pour le compte de l'Agence française de développement Sommet de la Celac, élections..., ces mouvements signent-ils le retour d'une vie régionale plus dynamique entre ces pays ?

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

