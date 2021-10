Les défis de la puissance chinoise

Barthélémy Courmont est directeur de recherche à l’IRIS en charge du programme Asie-Pacifique, rédacteur en chef d’Asia Focus, et maître de conférences à l’Université catholique de Lille. Il répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisées par l’IRIS et le lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 24 et 25 septembre 2021 :- Peut-on parler de guerre froide s’agissant de la relation sino-américaine ?- Pouvez-vous revenir sur la stratégie de rapprochement des États-Unis avec plusieurs États d’Asie pacifique ? Qu’est-ce que cela révèle de la stratégie et du positionnement américain à l’égard de Pékin ?- Quelles positions les acteurs européens peuvent-ils adopter par rapport à la Chine qu’ils qualifient de rivale systémique ? Quelle place pour l’Europe dans un monde soumis au duel Chine/États-Unis ?

