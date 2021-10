Think tanks : quels rôles, quelles influences ?

Après la parution du rapport de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'école militaire) sur les opérations d'influence chinoises dans lequel l'IRIS et Pascal Boniface sont mis en cause, notamment pour avoir coorganisé une série de conférence avec l'ambassade de Chine en France, Nathalie Loiseau (députée européenne) et Valérie Niquet (maître de recherche, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la recherche stratégique) ont publié dans le JDD une tribune sur le financement des think tanks en France. Une bonne manière de sortir par le haut de cette polémique, et l'occasion pour Pascal Boniface de revenir sur le rôle et les missions d'un think tank tel que l'IRIS.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies