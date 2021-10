La santé : bien public mondial ?

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale. Elle est par ailleurs directrice de la formation à distance Manager de programmes internationaux d’IRIS Sup’. Elle est également directrice plaidoyer en charge de plusieurs bureaux régionaux au sein de Médecins sans frontières international. Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisées par l’IRIS et le Lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 24 et 25 septembre 2021 :- Pourquoi le vaccin n’est-il pas un bien public mondial ?- En quoi la levée des brevets pourrait-elle constituer une solution de type bien public mondial contre la pandémie et quel serait son impact à l’échelle internationale ? D’autres solutions pourraient-elles être prometteuses ?- Quel bilan peut-on tirer de l’initiative Covax ?

