Venezuela : vers une sortie de crise ?

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”.Aujourd'hui, Christophe Ventura revient sur la crise globale que connait le Venezuela depuis plusieurs années tant économique, sociale, que politique. Or justement, depuis le 13 août un dialogue s’est ouvert entre Maduro et les différents partis d’opposition. Quelle analyse peut-on faire de ces négociations ? Comment la population survit-elle face à la crise ?

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies