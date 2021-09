L’IRIS, sous influence chinoise ?

Le directeur de l'IRSEM, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, et son co-auteur Paul Charon viennent de publier un rapport intitulé : "Les opérations d'influence chinoise. Un moment machiavélien". Dans une partie consacrée aux relais de cette stratégie d'influence chinoise en France, l'IRIS est mis en cause comme étant l'un de ces relais, notamment du fait de trois évènements co-organisés avec l'Ambassade de Chine entre 2017 et 2019 sur la thématique des routes de la soie, et d'articles parus dans la collection "Asia Focus" sur le site de l'institut. Ces propos sont nuancés dans le rapport - partie qui a été largement omises dans les médias - en indiquant que l'IRIS, et notamment Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS, publient également régulièrement des écrits critiques à l'égard de Pékin. Tous ces faits sont véridiques, mais il ne font en rien de l'IRIS un relais de l'influence chinoise en France.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

