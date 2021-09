Expliquez-moi… L’Afghanistan

La récente débâcle américaine et la reprise du pouvoir par les Talibans, 20 ans après en avoir été chassés, a remis l'Afghanistan au centre de l'actualité internationale. Le pays est au cœur de l'échiquier stratégique mondial depuis 40 ans et l'intervention soviétique. Mais déjà, au XIXème siècle, les empires russe et britannique s'affrontaient pour y étendre leurs zones d'influence respective. Retour dans cette vidéo en cartes, photos et infographies sur l'histoire chaotique de l'Afghanistan, du XIXème siècle à aujourd'hui.

