Sous-marins australiens : une brouille durable entre Paris et Washington ?

Après l'annonce de l'annulation du "contrat du siècle" - par lequel la France devait vendre à l'Australie 12 sous-marins à propulsion traditionnelle, qui devait également venir acter un rapprochement stratégique dans l'Indo-Pacifique entre Paris et Canberra - au profit d'un contrat pour des sous-marins à propulsion nucléaire américains, la France a annulé la tenue d'une célébration à l'ambassade de France à Washington, avant de rappeler ses ambassadeurs à Washington et à Canberra. Paris y voit désormais l'opportunité de réaffirmer la nécessité d'aller vers une autonomie stratégique européenne. Se dirige-t-on vers une tension durable entre Paris et Washington ? Quelles leçons peut-on tirer d'une telle affaire, s'agissant notamment de la politique de l'administration Biden à l'égard de ses alliés, alors que ce dernier n'avait eu de cesse de rappeler sa volonté de raffermir les liens transatlantiques ?L'analyse de Pascal Boniface

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies