Les attentats qui ont ensanglanté Kaboul sont un clou supplémentaire dans le cercueil de la crédibilité stratégique des États-Unis et de Joe Biden. Mais les Talibans sont également défiés et mis en cause. Leur victoire militaire a été facile, mais gérer le pays est bien plus compliqué, et c’est la population civile et avant tout les femmes qui sont les victimes de cette situation.L'analyse de Pascal Boniface.

