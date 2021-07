La désignation et le choix d'une ville hôte des JO est éminemment politique. Au cours de l'histoire des Jeux, nombreuses ont été les protestations et contestations ainsi que les boycotts liés au lieu désigné pour accueillir les JO. De 1896 à Athènes jusqu’à Tokyo 2020, chaque ville hôte fut désignée dans un contexte et avec un objectif politique bien précis. Retour sur les faits saillants de l'histoire des désignations des villes hôtes des Jeux olympiques.L’analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies