Jeux olympiques et géopolitique

À l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo, retour en vidéo sur le lien entre sport et relations internationales. Lors de la création des Jeux olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin avait affirmé la séparation totale de ces deux domaines, mais dès le départ, cette volonté s’est avérée vaine puisque son principal objectif était de pacifier les relations internationales. Depuis lors, les Jeux olympiques devinrent progressivement le théâtre d’universalité, d’ouverture d’esprit et surtout de scandales géopolitiques, entre guerres, dictatures et discriminations raciales.L’analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

