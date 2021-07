Pegasus : une Stasi à l’échelle mondiale ?

Logiciel espion développé par l’entreprise israélienne NSO Group, Pegasus a créé un véritable scandale au sein de la communauté internationale ces derniers jours. Plus de 50 000 numéros de téléphone de chefs d’État, de journalistes et de figures publiques auraient été ciblés par une dizaine d’États à travers le monde. Le président Emmanuel Macron ainsi que certains ministres français auraient notamment été la cible du gouvernement du Maroc, une affaire mettant à mal les relations entre Paris et Rabat. Après l’affaire Snowden, que nous révèle cet acte d’espionnage à grande échelle sur l’évolution des relations internationales ?L’analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies