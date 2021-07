[Chroniques GéoÉco #17] Amazon sans Jeff Bezos, une entreprise responsable ?

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, nous apporte son analyse sur le départ de Jeff Bezos, ex-PDG d'Amazon, l'arrivée de son successeur, Andy Jassy, et la taxe sur les multinationales votée lors du dernier sommet du G20. Elle répond à nos questions :- Ce lundi 5 juillet, Jeff Bezos, PDG d’Amazon, a passé la main à Andy Jassy pour la direction de l’entreprise alors que sa fortune personnelle atteignait 221 milliards de dollars, un record. Pourquoi ce départ ? Quelles sont les ambitions de Jeff Bezos après avoir bâti un tel empire ?- Quelques jours après le départ de Jeff Bezos, le nouveau PDG Andy Jassy a annoncé de nouveaux principes de management. Quels sont-ils et vont-ils avoir un réel impact au sein de l’entreprise ?- Plus qu’Amazon, les GAFA furent l’objet du dernier sommet du G20 à Venise ce samedi 10 juillet au cours duquel 132 pays ont signé un accord sur la taxation contre les multinationales. Cet accord pourrait-il remettre en question la puissance de ces entreprises ?

