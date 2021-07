Expliquez-moi…La géopolitique du tourisme

Le début des vacances d’été dans un contexte sanitaire toujours incertain met le tourisme au cœur de l’actualité. Mais bien plus que le soleil et les vaccins, c’est aussi un sujet de géopolitique. Apparu au début du XXe siècle, le tourisme international voit les compteurs exploser à partir des années 1950 grâce aux congés payés, à la croissance économique et à l’évolution des transports. Le tourisme devient très vite un enjeu politique à compter de la guerre froide, mais aussi économique, religieux et culturel. Devenu source d’opportunités - les revenus et emplois générés par le secteur sont devenus essentiels pour de nombreuses économies - le tourisme est aussi la source de nombreux risques, inégalités et menaces : terrorisme, conflits, inégalités des passeports, tourisme de masse, désastre écologique, etc.Dans cette vidéo agrémentée de cartes, infographies et photos, Pascal Boniface revient sur les facteurs qui font du tourisme un enjeu géopolitique.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

