Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la parution du n°122 de la Revue internationale et stratégique dont le dossier qu'il a dirigé porte sur "Une Europe géopolitique ?" :- La nouvelle Revue internationale et stratégique aborde la thématique de l’Europe géopolitique. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet ?- À quels défis l’Europe doit-elle faire face pour atteindre ses ambitions régionales et internationales ?- Les concepts d’autonomie stratégique et de souveraineté européenne ont-ils un avenir ?RIS n°122 : https://www.iris-france.org/publications/ris-122-ete-2021/

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

