[Vu d’Europe #3] Sommet de l’OTAN : un retour du dialogue transatlantique à quelles conditions ?

Edouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui la font. Cette semaine, il répond à nos questions sur le sommet de l'OTAN, ses principaux enjeux et son impact sur les relations transatlantiques :- Ce dernier sommet de l’OTAN marque-t-il le retour de Washington à une diplomatie réellement multilatéraliste ? Avec quelles réactions européennes ?- Comment se positionnent les États européens face à ce « défi chinois », présenté pour la première fois comme une menace dans le communiqué final selon la volonté de Washington ?- Alors qu'est observée une reprise d’un dialogue transatlantique courtois et serein sur les questions stratégiques, où en sont les projets d’autonomie stratégique européenne ?

