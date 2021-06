Économie responsable : quels enjeux pour nos sociétés ?

Visioconférence organisée dans le cadre du programme Géopolitique et entreprises et du cycle de conférences « Economie responsable dans la géopolitique contemporaine ». Autour de Amath Ba, administrateur de la plateforme CREDO – Le réseau social engagé, membre de l’Académie durable internationale, Jean-Joseph Boillot, économiste, chercheur associé à l’IRIS, Geneviève Ferone Creuzet, cofondatrice de Prophil, entreprise de conseil et recherche, présidente du cabinet de conseil Casabee, et Marc Fleurbaey, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Ecole d’économie de Paris, professeur attaché à l’ENS. Animée par Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

