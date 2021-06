L’UEFA et l’homophobie

L’UEFA a refusé de voir le stade de Munich éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour protester contre une loi homophobe adoptée par le gouvernement hongrois de Viktor Orbán. Une décision devenue polémique et qui fait à présent l’objet de vives discussions autour du match Allemagne-Hongrie de ce soir. Or, l’UEFA est plus large que l’Union européenne, et seuls 14 pays sur 27 ont protesté contre cette loi. Contrairement à la lutte contre le racisme dans laquelle elle est profondément active, l’UEFA démontre aujourd’hui son retard dans la lutte contre l’homophobie.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

