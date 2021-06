Focus sur les batteries tout-solide : la technologie qui pourrait surclasser la batterie lithium-ion

Le stockage de l’électricité constitue l’un des grands défis géoéconomiques du 21e siècle, pour décarboner les transports et mieux intégrer les énergies renouvelables intermittentes au mix électrique. L’innovation dans le domaine des batteries s’inscrit au cœur d’une nouvelle compétition industrielle dominée par l’Asie, Chine, Japon et Corée du Sud en tête.Dans cette série de 4 entretiens, M. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France, identifie plusieurs priorités pour sécuriser la position de l’UE dans cette course à l’innovation. Il met en avant une sélection de nouvelles technologies qui pourraient dépasser ou compléter les batteries lithium-ion, pour redonner à l’Europe toute sa place sur l’échiquier mondial de la R&D.Aujourd’hui, le Pr. Tarascon nous parle des batteries tout-solide, une alternative à la batterie lithium-ion.

