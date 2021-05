Géopolitique des nouvelles technologies : focus sur les enjeux stratégiques des batteries

Visioconférence organisée dans le cadre du programme Climat, énergie et sécurité, en partenariat avec Sciences et Avenir, autour d’Emmanuel Hache, économiste-prospectiviste à l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), directeur de recherche à l’IRIS, Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, et Marine Simoën, chercheuse associée à l’IRIS. Animée par Dominique Leglu, directrice éditoriale de Sciences et Avenir – La Recherche.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

