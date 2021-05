30 ans de l’IRIS : le témoignage de Charlotte Lepri

Par Charlotte Lepri

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion, nous avons recueilli le témoignage d’anciens collaborateurs qui ont participé à l’histoire de l’Institut.Charlotte Lepri, actuellement directrice des programmes à Cordaid en RDC, fut chercheuse à l’IRIS de 2007 à 2012. Elle revient aujourd’hui sur son parcours et sa relation à l’IRIS et évoque l’évènement géopolitique de ces 30 dernières années qui a été le plus marquant à ses yeux.