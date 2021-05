La question palestinienne toujours centrale

Par Pascal Boniface

Depuis quelques jours, la tension grandit entre Israël et la Palestine. A Jérusalem-Est, des affrontements entre la police israélienne et Palestiniens ont eu lieu sur l'Esplanade des mosquées suite à le menace d'expulsion de Palestiniens au profit de colons juifs dans la partie palestinienne de la ville. La situation s'est rapidement embrasée, les heurts ayant provoqués plusieurs centaines de blessés côté palestinien.Hier, le Hamas, qui avait posé un ultimatum à Israël, a tiré plusieurs centaines de roquettes depuis la bande de Gaza, sans faire de victime. En représaille, Tsahal a mené 130 raids sur la bande de Gaza, ayant provoqué la mort d'au moins 20 personnes, dont des enfants.Ce regain de tension, inédit depuis 2014, intervient dans une situation de crise politique des deux côtés : poussée de l'extrême droite à la Knesset sans qu'aucun gouvernement n'ait été formé et nouveau report des élections en Palestine, où elles n'ont pas eu lieu depuis 2006.Pascal Boniface revient dans cette vidéo sur les vives tensions au Proche-Orient, qui montrent bien que la question palestinienne n'est définitivement pas réglée.