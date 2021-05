Expliquez-moi…Le Liban

Par Pascal Boniface

Alors que le Liban fait face à un nouvel épisode de crise économique et sociale, sur fond d'une crise politique qui dure depuis déjà de nombreuses années, Pascal Boniface revient dans cette nouvelle vidéo, agrémentée de cartes, photos et infographies, sur la complexe et conflictuelle histoire du Liban.