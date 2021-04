Boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?

Par Pascal Boniface

La prochaine Coupe du Monde de football se tiendra au Qatar en novembre et décembre 2022. Cet événement fait de plus en plus l’objet de protestations et d’appels au boycott du fait de la situation des travailleurs étrangers. Le Qatar qui espérait gagner en visibilité en accueillant cette Coupe du Monde se trouve mise en accusation. Y aura-t-il un boycott et quels sont les termes du débat ?L’analyse de Pascal Boniface.