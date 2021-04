Géopolitique de l’économie

Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage "Géopolitique de l'économie" :- L'économie et la géopolitique sont-ils deux domaines déconnectés et indépendants l'un de l'autre ?- Quelles sont les dynamiques économiques les plus prégnantes dans le monde d'aujourd'hui ?- Votre ouvrage paraît en 2021, une année marquée notamment par la continuité de la crise sanitaire. Qu'en est-il aujourd'hui des conséquences du Covid-19 sur l'économie mondiale ?