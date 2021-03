Rapport Duclert : faire face aux responsabilités françaises dans le génocide rwandais

Par Pascal Boniface

Commandé par Emmanuel Macron, un rapport a récemment été remis par la Commission Duclert, dirigée par l’historien Vincent Duclert afin de faire la lumière sur le rôle de la France à l'époque du génocide des Tutsis au Rwanda. En 1994, ce génocide avait fait près de 800 000 victimes selon l’ONU.En raison des relations étroites entre le régime Hutu et la France et de l’engagement tardif de l’opération Turquoise, l'exécutif français, sous la présidence de Mitterrand, a été accusé par certains, il y a de cela vingt-sept ans, d’avoir été complice de ce génocide.Initiative louable de la part de la France, le rapport Duclert fait la lumière sur les erreurs passées de la France au Rwanda et permettra, espérons le, d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda.L’analyse de Pascal Boniface