Gorbatchev : l’homme qui a changé le monde

Par Pascal Boniface

Mikhaïl Gorbatchev vient d’avoir 90 ans, et les 4 et 5 mars, la Fondation Gorbatchev à Moscou organise un colloque sous le thème « L’homme qui a changé le monde ». Pascal Boniface y participera. L'occasion de revenir sur le parcours du dernier dirigeant de l'Union soviétique qui a changé le monde comme peu d’hommes politiques l’ont fait, et en bien. Malheureusement, l’Histoire ne lui rend pas suffisamment hommage.