Déméter 2021 : Repères environnementaux

À l'occasion de la sortie du

​

2021, Marie-Hélène Schwoob, chargée de mission Économie et Politiques Agricoles, Réformes, Transformation au Service de la Statistique de la Prospective du Centre d'Études et de Prospectives du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, auteure du chapitre "Environnement" de la section Repères, répond à nos questions :

Quelle est la place de l'agriculture dans le changement climatique et dans les discussions qui en découlent ?

Quels sont les enjeux de la prise en compte du stockage du carbone dans les sols ?

En quoi l'élevage pourrait-il être un levier d'atténuation des émissions GES ?

