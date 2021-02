Déméter 2021 : Quels enjeux pour l’agriculture de demain ?

À l'occasion de la sortie du

, les directeurs de publication, Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS, et Matthieu Brun, responsable des études et des partenariats académiques au Club DEMETER et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux (LAM), répondent à nos questions :

- Qu'apporte l'édition 2021 du Déméter 2021 sur la compréhension du monde agricole, de la sécurité alimentaire et du développement durable ?

- Qu'a révélé le Covid-19 sur les modes de productions et d'approvisionnements ? Quelles leçons en tirer pour l'agriculture ?

- Le titre de votre introduction évoque les 3 S : sécurité, santé et soutenabilité . Que représentent-ils pour l'

? Sont-ils les enjeux de l'agriculture de demain ?

agriculture