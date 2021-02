Quelle perception de la religion en France ?

Entretien avec Jocelyne Césari, chercheuse à Harvard et à la Georgetown University, pour l'Observatoire géopolitique du religieux

Dans le cadre de l’Observatoire géopolitique du religieux de l’IRIS dirigé par François Mabille, en partenariat avec la FIUC, Jocelyne Césari, chercheuse à Havard et à la Georgetown University, répond à nos questions :- Comment percevez-vous, en tant que spécialiste et avec votre recul depuis les États-Unis, les débats français actuels autour de la laïcité qui ont notamment été ravivés avec l’affaire Samuel Paty ou encore avec la loi sur les séparatismes ?- Nos débats actuels ne renvoient-ils pas à des traits spécifiques de la culture française, qui tend à percevoir les religions de manière assez - voire très - négative ?- Quels sont les différents attendus de la perception des religions en France ?- Comment interprétez-vous l’intrication de la question identitaire et de la question religieuse ?- Estimez-vous que la perception des religions et/ou du fait religieux a évolué ces dernières décennies en France et en Europe ? Si oui, quelles en sont les raisons ?