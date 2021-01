50 idées reçues sur l’état du monde – Les droits de l’Homme sont la cause de la rivalité Chine/Etats-Unis

Par Pascal Boniface

La 11ème édition de "50 idées reçues sur l'état du monde" est paru le 06 janvier dernier aux éditions Armand Colin. Un ouvrage dans lequel Pascal Boniface cherche à déconstruire les idées reçues qui circulent à propos des grandes questions stratégiques.

Dans cette troisième vidéo, il revient sur l'idée reçue selon laquelle les droits de l'homme seraient la cause de la rivalité Chine/Etats-Unis. Si les systèmes politiques des deux pays sont foncièrement différents et si la

est régulièrement pointée du doigt en matière de droit de l'homme, ce n'est pas le point central de la rivalité entre les deux pays. Les

-Unis, qui ne sont pas non plus irréprochables en matière de droits de l'homme, s'inquiètent de la montée en puissance et du rattrapage de la Chine, qui ne cache pas son ambition de devenir, dans les décennies qui viennent, la première puissance mondiale. C'est bien là le cœur de la rivalité sino-américaine.

