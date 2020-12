PSG-Basaksehir : un match pour l’histoire ?

Par Pascal Boniface

L'image des 22 joueurs du Paris Saint Germain et du Basaksehir d'Istanbul a fait le tour du monde et la une de nombreux journaux. La mobilisation de ces joueurs contre le racisme témoigne du rôle politique et social de plus en plus important des sportifs et institutions sportives en général, des footballeurs -dont on dénonce souvent le manque d'engagement sur ces questions - en particulier. Une image inédite dans le football qui sans aucun doute entrera dans l'histoire.