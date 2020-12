J’ai lu… Les mémoires de Barack Obama – Partie 5/5 : Obama et Israël

Par Pascal Boniface

Cette semaine, Pascal Boniface analyse en 5 vidéos les mémoires de Barack Obama, "Une terre promise", ouvrage paru au éditions Fayard le 17 novembre 2020. Dans cette dernières vidéo, Pascal Boniface revient sur le regard que porte Barack Obama concernant le conflit au Proche-Orient. Ambitieux à son arrivée au pouvoir, l'ancien président américain était animé, comme nombre de ses prédécesseurs et successeurs, par la volonté de parvenir à un accord avec une solution à deux Etats. Sur ce dossier, tout n'a été que désillusions. Et là encore, au delà de ses confrontations avec Netanyahou, Obama décrit comment le système politique américain, du Congrès à l'AIPAC, l'a empêché d'avancer. Les espoirs sont donc d'autant plus maigres à l'aube de l'arrivée au pouvoir de Biden.