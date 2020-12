Venezuela : enjeux de l’élection législative du 6 décembre 2020

Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques de l’Amérique latine”.Cette semaine, il évoque les enjeux et perspectives de l''élection législative qui va avoir lieu au Venezuela le 6 décembre prochain, ainsi que son impact pour le pays et pour la région latino-américaine dans son ensemble.