Expliquez moi… Le piège de Thucydide ou le choc Chine/États-Unis

Par Pascal Boniface

Alors que la crise du Covid-19 est venue accélérer le rattrapage des États-Unis par la Chine et que le mandat de Donald Trump, très vindicatif à l'égard de la Chine, a été particulièrement marqué par une montée des tensions entre Pékin et Washington, la rivalité entre les deux géants s'inscrit comme une tendance de long terme, qui dépasse les alternances politiques américaines. La théorie du piège de Thucydide, appliquée à cette rivalité par Graham Allison dans son ouvrage Destin for war, va-t-elle se réaliser ? Dans cette vidéo agrémentée de cartes, photos et graphiques, Pascal Boniface remonte à la génèse des tensions sino-américaines, depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.