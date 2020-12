J-L Mélenchon : un gaullo-mitterrandiste survitaminé

Par Pascal Boniface

Dans le journal l'Opinion d'hier, Jean-Luc Mélenchon, interviewé par Jean-Dominique Merchet, détaillait son programme en termes de Défense et de relations stratégiques en vue des élections présidentielles de 2022. Le candidat de la France Insoumise expose un programme stratégique qui prône l'indépendance de la France à tout prix, aux forts accents autant gaullistes que mitterrandiens. Jean-Luc Mélenchon va même encore plus loin en souhaitant, au delà du retrait de la France de l'OTAN, que celle-ci autonomise sa production d'équipements et cesse ainsi de collaborer avec son voisin allemand s'agissant de l'avion de combat européen... L'analyse de Pascal Boniface.