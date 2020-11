[Les entretiens de l’IRIS] Géopolitique du vaccin Covid-19

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un chercheur de l'IRIS pour approfondir un sujet d'actualité. Aujourd'hui, alors que la course au vaccin contre le Covid-19 est plus que lancée, Nathalie Ernoult spécialiste dans le secteur de l'humanitaire de l'accès aux traitements, fait le point sur l'avancée des essais et sur l'accès et la diffusion des vaccins à travers le monde dans les semaines et mois à venir.