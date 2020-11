Géopolitique de Maradona

Par Pascal Boniface

Diego Maradona était le symbole de la rencontre du football et de la géopolitique. De la victoire de l'Argentine contre le Royaume-Uni lors de la coupe du monde de 1986 à sa proximité avec Fidel Castro ou Hugo Chavez, retour sur la vie et la carrière "du gamin en or", véritable idole du football mondial, que l’Argentine et le monde pleurent aujourd’hui.