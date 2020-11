Les entretiens de l’IRIS – « Amérique latine : la gauche de retour ? » avec Christophe Ventura

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un expert de l'institut pour analyser et décrypter un sujet d'actualité internationale. Aujourd'hui, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS spécialiste de l'Amérique latine, revient sur les récentes échéances électorales et politiques qui ont eu lieu dans le sous-continent, notamment en Bolivie, au Chili, au Brésil ou encore au Pérou. Si les mouvements progressistes semblent gagner du terrain, alors que l'Amérique latine avait pris un virage à droite toute il y a quelques années, le retour de la gauche reste à relativiser. Pascal Boniface et Christophe Ventura font le point.