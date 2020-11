J’ai lu… Un ambassadeur russe à Paris d’Alexandre Orlov

Par Pascal Boniface

De son expérience du temps de l'URSS, aux échecs des rapprochements franco-russes sous François Hollande, en passant par son opposition à Eltsine et son admiration pour Vladimir Poutine, mais aussi pour De Gaulle et Nicolas Sarkozy, Alexandre Orlov, ancien ambassadeur russe en France de 2008 à 2017, témoigne dans cet ouvrage de son expérience en tant que diplomate russe spécialiste des relations franco-russes. Un ouvrage plein d'anecdotes qui vient nourrir le débat sur l'évolution des relations entre Paris et Moscou.