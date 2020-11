J’ai lu… La démocratie féministe de Marie-Cécile Naves

Par Pascal Boniface

Marie Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et fondatrice de l'observatoire "Genre et Géopolitique" émet dans ce livre une réflexion sur la place des femmes dans les sphères de pouvoir ou dans les mouvements politiques et de contestations. Elle y aborde la question du genre en la liant aux questions d'environnement, de terrorisme, d'enjeux sociaux, de racisme... Marie-Cécile Naves fournit dans cette ouvrage, paru aux éditions Calmann-Lévy, une réflexion globale et innovante sur le genre. Un livre qui fera date pour Pascal Boniface.