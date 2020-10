Les États-Unis veulent-ils enrôler l’Europe dans leur duel contre la Chine ?

Par Pascal Boniface

L'Europe est-elle condamnée à s'aligner sur les États-Unis dans le duel qui les oppose à la Chine ? C'est ce que pense le néo-conservateur Dalibor Rohac, chercheur spécialiste des tendances économiques et politiques européennes, dans un article publié par le think tank américain, néoconservateur lui aussi, American Enterprise Institute. Pascal Boniface explique son désaccord avec ce point de vue, et la nécessité, pour l'Europe, de s'affirmer comme une puissance géopolitique face au duel sino-américain.