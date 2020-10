Les pandémies : une menace éternelle ?

Entretien avec Astrid Vabret, professeure de médecine, spécialité virologie et directrice du laboratoire de virologie du CHU de Caen et le Centre national de référence pour les virus de la rougeole, oreillons et rubéole, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020.

- Quel regard portez-vous sur le système d’alarme international et l’importance du rôle de l’OMS ?- Comment concilier le financement de la recherche avec le temps de réponse à l’épidémie et le développement d’un vaccin ?- Quelles perspectives voyez-vous à court et long termes pour la pandémie du Covid-19 ?