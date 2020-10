J’ai lu… Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? de Bertrand Badré

Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface sur l'ouvrage du financier Bertrand Badré, dans lequel il expose, grâce aux leçons qu'il tire de la crise de 2008 et de la crise actuelle, ses solutions pour faire évoluer le monde de la finance et bâtir une économie fondée sur le développement durable et la prise en compte de l’humain, grâce à une vision de long terme.