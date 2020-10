J’ai lu… Mon Chirac, une amitié singulière d’Alain Juppé

Par Pascal Boniface

L'avis de Pascal Boniface sur l'ouvrage d'Alain Juppé portant sur la relation politique singulière qui l'a unie à Jacques Chirac pendant près de 40 ans. Une relation marquée par une fidélité hors norme, avec très peu de désaccords, et ce malgré des différences notables entre ces deux personnalités majeures de la politique française. Un ouvrage touchant, qui évoque également les grandes réformes et les décisions stratégiques prisent sous la présidence de Jacques Chirac. "Mon Chirac, une amitié singulière" est paru en septembre 2020 aux éditions Plon, un an après le décès de l'ancien président de la République.