J’ai lu… Rwanda l’éloge du sang

Par Pascal Boniface

Mon avis sur l'ouvrage polémique de Judi Rever "Rwanda l'éloge du sang", dans lequel elle évoque la responsabilité de Paul Kagamé, actuel président du Rwanda, et du FPR (front patriotique rwandais) dans le déclenchement du génocide et dans un certain nombre de violences en amont et après le génocide. L'auteure est accusée de négationnisme et menacée pour les vives critiques qu'elle émet à l'égard du pouvoir rwandais dont la nature dictatoriale, bien réelle, n'est pas reconnue par tous...L'ouvrage est paru en septembre 2020 aux éditions MaxMilo.